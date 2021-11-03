"Спадкоємець" Ломаченка гарантував Україні медаль ЧС з боксу

Про це повідомляє Федерація боксу України.

У чвертьфіналі у ваговій категорії до 71 кг Юрій Захарєєв роздільним рішенням суддів переміг Асланбека Шимбергенова з Казахстану - 3:2.

19-річний боксер вийшов до півфіналу та гарантував Україні медаль чемпіонату світу. Для нашої збірної вона буде єдиною на турнірі - решта українських боксерів вибули на попередніх стадіях змагань у Белграді.

4 листопада у півфіналі Юрій Захарєєв зустрінеться з представником Азербайджану Сарханом Алієвим.

Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеські області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.

