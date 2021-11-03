"Спадкоємець" Ломаченка гарантував Україні медаль ЧС з боксу
Юрій Захарєєв забезпечив Україні щонайменше бронзову медаль чемпіонату світу з боксу серед аматорів у Сербії
Про це повідомляє Федерація боксу України.
У чвертьфіналі у ваговій категорії до 71 кг Юрій Захарєєв роздільним рішенням суддів переміг Асланбека Шимбергенова з Казахстану - 3:2.
19-річний боксер вийшов до півфіналу та гарантував Україні медаль чемпіонату світу. Для нашої збірної вона буде єдиною на турнірі - решта українських боксерів вибули на попередніх стадіях змагань у Белграді.
4 листопада у півфіналі Юрій Захарєєв зустрінеться з представником Азербайджану Сарханом Алієвим.
Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеські області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 30 вересня срібний медаліст Олімпіади у Токіо українець Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером світу 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.41
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе