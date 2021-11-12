"Спадкоємець" Ломаченка назвав імена своїх кумирів
Український боксер Юрій Захарєєв заявив, що його кумири - це Рой Джонс, Майк Тайсон, Олександр Усик і Василь Ломаченко
Про це повідомляє XSport.
19-річний Захарєєв, який став наймолодшим чемпіоном світу в історії українського боксу, розповів, ким надихався в дитинстві.
"Ми до цього прагнули з малого віку, як тільки починали ми займатися. Тренер показував нам бої, мотивував нас. Дивилися як Рой Джонс боксує, Тайсон. Також і наших зірок: Усика, Ломаченко. На них дивилися, на них рівнялися. Хотіли досягти таких же висот", - розповів українець.
Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 6 листопада Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду.
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