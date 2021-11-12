"Спадкоємець" Ломаченка назвав імена своїх кумирів

Про це повідомляє XSport.



19-річний Захарєєв, який став наймолодшим чемпіоном світу в історії українського боксу, розповів, ким надихався в дитинстві.



"Ми до цього прагнули з малого віку, як тільки починали ми займатися. Тренер показував нам бої, мотивував нас. Дивилися як Рой Джонс боксує, Тайсон. Також і наших зірок: Усика, Ломаченко. На них дивилися, на них рівнялися. Хотіли досягти таких же висот", - розповів українець.

Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.