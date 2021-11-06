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Головна Спорт "Спадкоємець" Ломаченка переміг росіянина у фіналі та приніс Україні золото ЧС з боксу

"Спадкоємець" Ломаченка переміг росіянина у фіналі та приніс Україні золото ЧС з боксу

6 листопада, 2021 субота
21:06
Спорт Юрій Захарєєв (ліворуч)

Український боксер Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду

Про це повідомляє Федерація боксу України

Сьогодні у Белграді (Сербія) у фінальному поєдинку ЧС у ваговій категорії до 71 кг Юрій Захарєєв володів ініціативою та мав перевагу в суддівських записках після кожного з раундів. 

Усі спроби Вадима Мусаєва впіймати українця на контратаках завершувалися невдало, а Юрій Захарєєв завдяки своїм різким випадам постійно створював проблеми супернику. 

За підсумком поєдинку Захарєєв здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) - та став чемпіоном світу. 

Для України це золото виявилося першим з 2017 року, коли чемпіоном світу в категорії до 75 кг став Олександр Хижняк. 

19-річний Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.  
 

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Бокс
Чемпіонат світу
Василь Ломаченко
Олександр Хижняк
Білгород-Дністровський
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