"Спадкоємець" Ломаченка відповів на пропозицію про перехід у професіонали
Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що хотів би працювати з новим чемпіоном світу серед аматорів Юрієм Захарєєвим
Про це повідомляє Xsport.ua.
За його словами, після перемоги Юрія Захарєєва на чемпіонаті світу в категорії до 71 кг, в українському боксі засяяла нова зірка.
"Думаю, що в українському боксі засяяла нова зірка. Красень. Для мене було б честю працювати з Юрієм Захар'євим. Чемпіон", - написав Красюк, який є промоутером чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.
Водночас сам Юрій Захарєєв розповів, що у 19 років про перехід у професіонали йому думати зарано.
"Про професіоналів ми поки що не думаємо, і готуємося до Олімпіади, куди хочемо поїхати та показати гарний результат", - сказав Захарєєв.
Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 6 листопада Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду.
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