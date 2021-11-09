"Спадкоємець" Ломаченка відповів на пропозицію про перехід у професіонали

Про це повідомляє Xsport.ua.

За його словами, після перемоги Юрія Захарєєва на чемпіонаті світу в категорії до 71 кг, в українському боксі засяяла нова зірка.

"Думаю, що в українському боксі засяяла нова зірка. Красень. Для мене було б честю працювати з Юрієм Захар'євим. Чемпіон", - написав Красюк, який є промоутером чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

Водночас сам Юрій Захарєєв розповів, що у 19 років про перехід у професіонали йому думати зарано.

"Про професіоналів ми поки що не думаємо, і готуємося до Олімпіади, куди хочемо поїхати та показати гарний результат", - сказав Захарєєв.

Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.