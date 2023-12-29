Спадкоємиця L’Oreal Беттанкур-Меєрс стала найбагатшою жінкою у світі

Про це пише Bloomberg.

Франсуаза Беттанкур-Меєрс, яка успадкувала частку L’Oreal від матері у 2017 році, стала першою жінкою, яка накопичила статок у $100 млрд. У четвер ця сума сягнула $100,1 млрд. Це сталося, коли акції L'Oréal SA, імперії косметичних засобів, заснованої її дідом, зросли до рекордного рівня. Беттанкур-Меєрс є 12-ю найбагатшою людиною у світі.

Попри прибутки, статки Беттанкур-Меєрс все ще значно менші, ніж у Бернара Арно, засновника постачальника предметів розкоші LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, який посідає друге місце у світовому рейтингу зі $179 млрд. Домінування Франції в роздрібній торгівлі предметами розкоші породило кілька інших надбагатих сімей, у тому числі клан Hermes International SCA, який накопичив найбільший у Європі сімейний статок, і братів Вертхаймерів, які володіють Chanel.

70-річна Беттанкур-Меєрс є віцеголовою правління L’Oréal, компанії з капіталом у $268 млрд, у якій вона та її родина є найбільшими акціонерами з часткою майже 35%. Беттанкур-Меєрс тримає своє життя в таємниці, уникаючи блискучого світського життя, якого прагнуть багатії. Вона написала дві книги (п’ятитомне дослідження Біблії та генеалогію грецьких богів) і відома тим, що щодня годинами грає на піаніно.

Будучи єдиною дитиною, Беттанкур-Меєрс розбагатіла після смерті своєї матері Ліліан Беттанкур у 2017 році, з якою в неї часом були суперечливі стосунки.

