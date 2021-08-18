Спалах коронавірусу в одеському таборі: у 33 дітей попередньо підтвердили "Дельта"-штам

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі Суспільному

За його словами, говорити про точне інфікування штамом "Дельта" не можна.



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Гончаров заявив, що попередні дослідження виявили "Дельту" у 33 дітей, однак наголосив, що варто дочекатися остаточних результатів.

"Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", – додав головний санлікар.

У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус.