Спалах коронавірусу в одеському таборі: у 33 дітей попередньо підтвердили "Дельта"-штам
У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" у Одесі попередньо підтвердили "Дельта"-штам COVID-19
Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі Суспільному
За його словами, говорити про точне інфікування штамом "Дельта" не можна.
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Гончаров заявив, що попередні дослідження виявили "Дельту" у 33 дітей, однак наголосив, що варто дочекатися остаточних результатів.
"Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", – додав головний санлікар.
- У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус.
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