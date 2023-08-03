Спека до +38 °C: Наталка Діденко про погоду на найближчі три дні

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю епіцентром спеки будуть Румунія, Болгарія, Молдова, частина Туреччини. Температура повітря там підвищиться до +33...+38 °C.

Фото: Наталка Діденко

У більшості областей України 4 серпня малохмарно, переважатиме спекотна погода, +30...+33 °C.

Чернівецька область буде чи не найспекотнішою в країні, до +34 °C.

Опадів не передбачається.

Температура на узбережжі морів до 22 °C.

Сухо та спекотно буде не всюди

У більшості західних областей і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози.

Західні області будуть значно свіжішими, +27...+29 °C, в Карпатах 21...26 °C, але на Закарпатті до +31 °C.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці сонячно та спекотно

У Києві із завтрашнього дня вже почне посилюватися спека, впродовж дня очікується +31...+33 °C. Температура вночі 18...20 °C. Опади малоймовірні.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

У вихідні буде гарячіше

5 та 6 серпня буде сильна спека, до +32...+38 °C.

На заході +25...+30 °C, а в неділю подекуди +24...+27 °C.

Температура повітря почне знижуватися з понеділка, 7 серпня.

На сході України надвисокі градуси ще затримаються у понеділок, але вже у вівторок-середу спека послабне.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій областях,

5-6 серпня на Івано-Франківщині, Вінниччині,

6 серпня у Сумській, Кіровоградській, Харківській областях.

3 серпня синоптик прогнозувала удень температуру повітря в більшості областей України на рівні +28...+32 °C.