Спека до +38 °C: Наталка Діденко про погоду на найближчі три дні
У п'ятницю та на вихідних синоптик прогнозує спекотну погоду, температура повітря удень підніметься до +38 °C, а на заході та Житомирщині пройдуть дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У п'ятницю епіцентром спеки будуть Румунія, Болгарія, Молдова, частина Туреччини. Температура повітря там підвищиться до +33...+38 °C.
Фото: Наталка Діденко
У більшості областей України 4 серпня малохмарно, переважатиме спекотна погода, +30...+33 °C.
Чернівецька область буде чи не найспекотнішою в країні, до +34 °C.
Опадів не передбачається.
Температура на узбережжі морів до 22 °C.
Сухо та спекотно буде не всюди
У більшості західних областей і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози.
Західні області будуть значно свіжішими, +27...+29 °C, в Карпатах 21...26 °C, але на Закарпатті до +31 °C.
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.
У столиці сонячно та спекотно
У Києві із завтрашнього дня вже почне посилюватися спека, впродовж дня очікується +31...+33 °C. Температура вночі 18...20 °C. Опади малоймовірні.
Вітер переважно південний 5-10 м/с.
У вихідні буде гарячіше
5 та 6 серпня буде сильна спека, до +32...+38 °C.
На заході +25...+30 °C, а в неділю подекуди +24...+27 °C.
Температура повітря почне знижуватися з понеділка, 7 серпня.
На сході України надвисокі градуси ще затримаються у понеділок, але вже у вівторок-середу спека послабне.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки:
- 4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій областях,
- 5-6 серпня на Івано-Франківщині, Вінниччині,
- 6 серпня у Сумській, Кіровоградській, Харківській областях.
3 серпня синоптик прогнозувала удень температуру повітря в більшості областей України на рівні +28...+32 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.64
- Актуальне
- Важливе