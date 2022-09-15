Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

На Півдні України 16 вересня температура повітря сягатиме до +25...29 °C, а подекуди на Херсонщині й у Криму - ймовірно, до +30 °C. На решті території країни максимальна температура повітря становитиме +17...22 °C, а на Сході - до +24 °C .

Періодичні дощі йтимуть по всій Україні - невеликі, максимум помірні. У південній частині країни буде суха погода, а ввечері 16 вересня дощитиме на Запоріжжі.

Уночі й уранці виникатимуть тумани та серпанки, видимість може знижуватися до 300–500 м.

У Києві синоптик прогнозує хмарну погоду та +18...20 °C. Подекуди можливий невеликий дощ.

Упродовж 17 та 18 вересня слід чекати на хмарну та дощову погоду. Опади малоймовірні тільки на Сході України.

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