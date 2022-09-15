Спека, дощі та тумани: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 16 вересня
В Україні протягом 16 вересня дощитиме, буде спека до +30 °C, а вночі й уранці виникатимуть тумани
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
На Півдні України 16 вересня температура повітря сягатиме до +25...29 °C, а подекуди на Херсонщині й у Криму - ймовірно, до +30 °C. На решті території країни максимальна температура повітря становитиме +17...22 °C, а на Сході - до +24 °C .
Періодичні дощі йтимуть по всій Україні - невеликі, максимум помірні. У південній частині країни буде суха погода, а ввечері 16 вересня дощитиме на Запоріжжі.
Уночі й уранці виникатимуть тумани та серпанки, видимість може знижуватися до 300–500 м.
У Києві синоптик прогнозує хмарну погоду та +18...20 °C. Подекуди можливий невеликий дощ.
Упродовж 17 та 18 вересня слід чекати на хмарну та дощову погоду. Опади малоймовірні тільки на Сході України.
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