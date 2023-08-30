Спека відступає, а дощі насуваються: Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати опадів
У четвер, 31 серпня, на західні та північні області України наблизяться опади, грози, град та шквали. На півдні та сході спека ще триматиметься. У Києві можливий короткочасний дощ
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Спека потроху вщухає. До заходу України підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході - без істотних опадів.
Опади очікуються переважно на заході та півночі
31 серпня у західних областях хмарно з проясненнями, очікується +23...+28 °C, у Карпатах вночі +10...+15 °C, а вдень +13...+18 °C.
Уночі на заході, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали.
Удень у західних областях з переходом на західний вітер 5-10 м/с.
Спека тримається на півдні та сході
Без опадів буде на Херсонщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, в Криму та Запорізькій області. Там очікується мінлива хмарність.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +16...+21 °C, на узбережжі морів до +23 °C, у східних та північно-східних областях +12...+17 °C, а вдень +26...+31°C. На південному сході країни стовпчики термометра піднімуться до +35 °C.
У столиці дощитиме
У Києві літо завтра трохи зронить прощальну сльозу. У другій половині дня буде короткочасний дощ з грозою.
Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Температура по Київській області вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C, а у столиці +18...+20 °C та +28...+30 °C - відповідно.
Водночас 31 серпня та 1 вересня прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Фото: Наталка Діденко
Попередження
Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 31 серпня на Правобережжі, зокрема прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
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