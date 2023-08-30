Спека відступає, а дощі насуваються: Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікувати опадів

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Спека потроху вщухає. До заходу України підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході - без істотних опадів.

Опади очікуються переважно на заході та півночі

31 серпня у західних областях хмарно з проясненнями, очікується +23...+28 °C, у Карпатах вночі +10...+15 °C, а вдень +13...+18 °C.

Уночі на заході, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали.

Удень у західних областях з переходом на західний вітер 5-10 м/с.

Спека тримається на півдні та сході

Без опадів буде на Херсонщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, в Криму та Запорізькій області. Там очікується мінлива хмарність.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+21 °C, на узбережжі морів до +23 °C, у східних та північно-східних областях +12...+17 °C, а вдень +26...+31°C. На південному сході країни стовпчики термометра піднімуться до +35 °C.

У столиці дощитиме

У Києві літо завтра трохи зронить прощальну сльозу. У другій половині дня буде короткочасний дощ з грозою.

Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Температура по Київській області вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C, а у столиці +18...+20 °C та +28...+30 °C - відповідно.

Водночас 31 серпня та 1 вересня прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Фото: Наталка Діденко

Попередження

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища 31 серпня на Правобережжі, зокрема прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.