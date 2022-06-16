Про це інформує в телеграмі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Під час війни зловмисники постійно спекулюють на темі фінансової допомоги українцям, які постраждали від дій рф. Або просять кошти нібито на допомогу Збройним Силам чи землякам, які постраждали від війни, або ж для “отримання” такої допомоги виманюють дані карток, з яких потім знімають всі гроші. Кіберполіція від початку війни викрила майже 500 осіб, причетних до онлайн-шахрайства", - йдеться в повідомленні.

Як захистити свої гроші від шахраїв в інтернеті:

Крім того, правоозоронці надають поради, як захистити свій банківський рахунок:

Повідомляти про злочинні схеми та кібератаки до Кіберполіції.

Працівники Кіберполіції та Головного сервісного центру МВС виявили створені шахраями ресурси, схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг

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