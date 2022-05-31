Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Постачання зброї - поступовий процес. Головне запустити отримання мобільних пускових установок, спершу хоча б з керованими ракетами з дальністю до 70 км, а потім нарощувати наші побажання і переконувати американців ділитись ракетами з дальністю до 300 км. Гадаю, це все буде зроблено", - наголосив експерт.



Також Згурець додав, що офіційні заяви Штатів щодо відмови в наданні певної зброї – це лише справа переговорного процесу, проте насправді згодом необхідне озброєння буде доставлено до України.



"Гадаю, що згодом у нас будуть і MLRS, і ракетний комплекс ATACAMS. Без цього просто неможливо вести активні бойові дії, й американці як наші головні партнери це цілком розуміють", – зауважив Згурець.



Україна отримає від США РСЗВ з ракетами, дальністю польоту до 70 км. Проте Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет MLRS, які стрілятимуть на дальності до 70 км, а не 300 км