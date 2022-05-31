Спершу треба освоїти ракети з дальністю до 70 км, а далі клопотатись про зброю, яка вражає цілі до 300 км, - Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, що відмова Штатів надавати озброєння, яке вражає цілі до 300 км, лише частина переговорного процесу. Поступово усі необхідні види зброї надійдуть до України
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Постачання зброї - поступовий процес. Головне запустити отримання мобільних пускових установок, спершу хоча б з керованими ракетами з дальністю до 70 км, а потім нарощувати наші побажання і переконувати американців ділитись ракетами з дальністю до 300 км. Гадаю, це все буде зроблено", - наголосив експерт.
Також Згурець додав, що офіційні заяви Штатів щодо відмови в наданні певної зброї – це лише справа переговорного процесу, проте насправді згодом необхідне озброєння буде доставлено до України.
"Гадаю, що згодом у нас будуть і MLRS, і ракетний комплекс ATACAMS. Без цього просто неможливо вести активні бойові дії, й американці як наші головні партнери це цілком розуміють", – зауважив Згурець.
- Україна отримає від США РСЗВ з ракетами, дальністю польоту до 70 км. Проте Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет MLRS, які стрілятимуть на дальності до 70 км, а не 300 км
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе