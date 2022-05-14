"Спеціалісти" з каналів Медведчука, які працюють на національному телемарафоні, роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, - телеведуча Барчук

Про це Барчук написала у facebook.

"Що ж, маємо відповідь-відмову від Міністерства культури та інформаційної політики на звернення медійників щодо присутності в єдиному телемарафоні ведучих каналів Медведчука, які поширювали російську пропаганду. МКІП вважає, що не варто сваритися: "Якщо ми не хочемо зробити щілину в оборонні перед Росією, то ми сьогодні маємо виступати єдиним фронтом, бо сьогодні нам потрібна кожна людина, кожен спеціаліст, який працює на єдиному інформаційному державному фронті для відстоювання нашої державності та перемоги над російськими загарбниками", - написала Барчук.

Вона обурилася, що "спеціалісти", які роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, потрібні, а журналісти каналів Прямий, Еспресо і 5-й, які зникли з ефірного цифрового мовлення - ні.

"І головне щодо сварок. Звісно, що зараз не варто конфліктувати. Але це працює інакше. Під час війни суспільна напруга формується якраз там, де збита моральна навігація. Де є очевидна, обурлива несправедливість. Конфлікт виникає там, де урівнюють людей, які відстоювали правду і дотримувались професійних стандартів, і російських колаборантів, зброєносців Медведчука & company. Під час битви добра зі злом на передовій рівняти добро зі злом в тилу - це гасити конфлікт бензином", - переконана Барчук.

12 травня українські журналісти і правозахисні організації виступили із закликом відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які роками підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

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