"Спеція" Коваленка вийшла в 1/8 фіналу Кубка Італії
В 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу "Спеція" перемогла "Брешію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 3:1. За "Спецію" у ворота "Брешії" забили Даніеле Верде та Давід Стрелец, який оформив дубль.
Український футболіст Віктор Коваленко не брав участі в матчі. Минулого тижня хавбек пошкодив м’яз стегна на одному з тренувань. На відновлення йому знадобиться два місяці.
26-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 7 матчів. На його рахунку 32 гри за збірну України.
Кубок Італії
1/16 фіналу
19 жовтня
"Спеція" - "Брешія" 3:1
Голи: Стрелец, 20, 86, Верде, 55 - Морео, 90+3
- 19 жовтня стало відомо, що український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко через травму повернеться на поле лише у 2023 році.
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