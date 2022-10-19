Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 3:1. За "Спецію" у ворота "Брешії" забили Даніеле Верде та Давід Стрелец, який оформив дубль.

Український футболіст Віктор Коваленко не брав участі в матчі. Минулого тижня хавбек пошкодив м’яз стегна на одному з тренувань. На відновлення йому знадобиться два місяці.

26-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 7 матчів. На його рахунку 32 гри за збірну України.

Кубок Італії

1/16 фіналу

19 жовтня

"Спеція" - "Брешія" 3:1

Голи: Стрелец, 20, 86, Верде, 55 - Морео, 90+3

19 жовтня стало відомо, що український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко через травму повернеться на поле лише у 2023 році.

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