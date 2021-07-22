Спецпредставник ОБСЄ: Район поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку

Про вона заявила після чергової зустрічі ТКГ 21 липня.

"Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важкого озброєння", - наголосила Грау.

Вона зазначила, що рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню і "протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші вздовж лінії зіткнення". За її словами, це є доказом того, що всеосяжного припинення вогню можливо досягнуто за умови, що сторони виявлять необхідну політичну волю.

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