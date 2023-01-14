Про це заявив засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL Олександр Азаров у етері Еспресо.

Він зауважив, що в Білорусі надсилали повістки майже всім чоловікам віком від 20 до 50 років. У військкоматах перевіряли дані громадян: місця проживання, роботи, номери телефонів, яка військова спеціальність. Самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку доповіли про перевірку всієї інформації та готовність цих чоловіків до мобілізації.

"Ми знаємо, що Сили спецоперацій не тільки проходили перевірку (документів, - ред.). Вони на місяць вирушали на місячну підготовку. Усі, хто раніше служив у ССО, пройшли повторну підготовку. Їм уже навіть роздали зброю й розподілили посади. Вони готові протягом триденного терміну повернутися до частин. Тобто Сили спецоперацій уже підготовлені до наступу на Україну, можливо. Я знаю, що ще влітку їм замовили пов’язки на руки червоного кольору, як у росіян. Тому ці частини вже підготувалися", - наголоси активіст.

11 січня офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що для повторного наступу з території Білорусі росіянам потрібно сформувати ударне угруповання із 40 тис. військових.

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