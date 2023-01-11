Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Білорусь і Україну зʼєднує лише 13 доріг. Полями та болотами спільне угруповання військ Росії та Білорусі не підуть. Оскільки вода не промерзла і важка техніка не зможе пройти цю місцевість. До того ж я вважаю, що сьогодні вони мають достатньо військ для того, щоб відкрити другий фронт. Для більш-менш активного наступу на територію України їм потрібно сформувати 40 тис. угруповання військ", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ зауважив, що активність військ на території Білорусі сковує українські резерви на Півночі

"Якщо вони наважаться вдертися військами, які становитимуть менш як 40 тис., то це тільки створить мінімальні проблеми для нашої армії. Проте і з такими силами вони зможуть відтягнути нашу логістику та резерви на цей напрямок. Самостійно виступити на цьому напрямку білорусі не зможуть. Лише в комплексі з іншими напрямками", - додав він.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у ніч з 6 на 7 січня до Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими солдатами.

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.