Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії
Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що спецтрибунал для Росії повинен розглядати повномасштабне вторгнення РФ в Україну навіть заочно
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами президента Литви, повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "найсерйознішим порушенням міжнародного права з 1945 року. Тому трибунал повинен зайнятися російською агресією вже зараз, щоби захистити глобальну систему та конфіскувати закордонні активи РФ. Вони необхідні для відновлення України.
"Один із наслідків - арешт російських активів за кордоном", - додав Левітс.
- 16 жовтня стало відомо, що Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.08Продаж 42.19
- Актуальне
- Важливе