Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами президента Литви, повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "найсерйознішим порушенням міжнародного права з 1945 року. Тому трибунал повинен зайнятися російською агресією вже зараз, щоби захистити глобальну систему та конфіскувати закордонні активи РФ. Вони необхідні для відновлення України.

"Один із наслідків - арешт російських активів за кордоном", - додав Левітс.

16 жовтня стало відомо, що Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії