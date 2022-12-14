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Головна війна з Росією Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії

Спецтрибунал повинен навіть заочно розглянути агресію Росії проти України, - президент Латвії

14 грудня, 2022 середа
14:03
війна з Росією Латвія

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що спецтрибунал для Росії повинен розглядати повномасштабне вторгнення РФ в Україну навіть заочно

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами президента Литви, повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "найсерйознішим порушенням міжнародного права з 1945 року. Тому трибунал повинен зайнятися російською агресією вже зараз, щоби захистити глобальну систему та конфіскувати закордонні активи РФ. Вони необхідні для відновлення України.

"Один із наслідків - арешт російських активів за кордоном", - додав Левітс.

  • 16 жовтня стало відомо, що Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для вищого політичного керівництва Росії

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