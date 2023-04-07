Spiegel: чиновник Porsche запропонував Путіну налагодити в РФ виробництво легковиків з рисами "Волги" та "Побєди"
Австрійський топменеджер Porsche Зігфрід Вольф у січні написав листа Володимиру Путіну із пропозицією відновити виробництво автомобілів Волга на колишніх заводах Volkswagen
Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на власні джерела.
У листі, надісланому в січні, Зігфрід Вольф запропонував Путіну відродити "легендарну російську марку "Волга"" та задіяти для цього занедбані заводи Volkswagen у Росії.
За даними джерел видання, автомобілі марки Skoda можуть знову вироблятися в Росії вже в другій половині 2023 року. Однак автомобілі мають бути "кардинально перероблені зовні", щоб надати їм "характерні риси" легендарних моделей "Волга" і "Победа". Це дало б змогу "забезпечити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях" і створити понад 12 тисяч робочих місць в РФ.
Зазначається, що Вольф також запропонував самому взяти на себе управління проєктом як власник російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Промисловим партнером стане російський автовиробник ГАЗ, який постраждав від західних санкцій.
На реалізацію проєкту топменеджер Porsche просить у російської влади пільговий кредит у 60 мільярдів рублів, а також виплату щонайменше двох третин зарплат на калузькому та нижньогородських заводах протягом дев’яти місяців.
"Принципова угода з вищим керівництвом VW вже досягнута", - йдеться в листі Вольфа, яке опинилося у розпорядженні ЗМІ.
У VW і Porsche заявили, що нічого не знали про лист Вольфа.
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