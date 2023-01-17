Spiegel дізнався, кого призначать новим міністром оборони Німеччини
Новим міністром оборони Німеччини буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії соціал-демократа Бориса Пісторіуса
Про це повідомляє Spiegel.
За даними джерел німецького видання, новим міністром оборони буде призначено Бориса Пісторіуса, який замінить на цій посаді Крістіну Ламбрехт, яка 16 січня пішла у відставку.
Борис Пісторіус народився 1960 року. З 2006 до 2013 року був мером міста Оснабрюк, з 2013 року обіймає посаду голови МВС Нижньої Саксонії. Він є членом Соціал-демократичної партії Німеччини.
- 16 січня Крістіне Ламбрехт подала у відставку з посади міністра оборони Німеччини після хвилі критики за стан армії та слабку підтримку України.
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