Про це повідомляє Spiegel.

За даними джерел німецького видання, новим міністром оборони буде призначено Бориса Пісторіуса, який замінить на цій посаді Крістіну Ламбрехт, яка 16 січня пішла у відставку.

Борис Пісторіус народився 1960 року. З 2006 до 2013 року був мером міста Оснабрюк, з 2013 року обіймає посаду голови МВС Нижньої Саксонії. Він є членом Соціал-демократичної партії Німеччини.

16 січня Крістіне Ламбрехт подала у відставку з посади міністра оборони Німеччини після хвилі критики за стан армії та слабку підтримку України.

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