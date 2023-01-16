Очільниця міноборони Німеччини Ламбрехт подала у відставку

Про це вона повідомила у Facebook 16 січня.

"Багатомісячна пильна увага ЗМІ до моєї особистості робить практично неможливими ділове інформування та дискусії про військовослужбовців, бундесвер та встановлення пріоритетів у сфері політики безпеки в ім'я інтересів громадян Німеччини", - написала чиновниця.

"Цінна робота військовослужбовців та багатьох мотивованих людей у громадських колах повинна залишатися на передньому плані. ухвалила рішення залишити свою посаду. Я хочу подякувати всім тим, хто щодня працює, щоб ми були в безпеці, і побажати їм всього найкращого в майбутньому", - додала Ламбрехт.

Про намір Ламбрехт піти з посади міністра оборони ФРН німецькі ЗМІ повідомляли ще ввечері 13 січня. Колеги звинувачували її у некомпетентності, повільності у справі переоснащення бундесверу, надто слабкій підтримці України та невдалих виступах на публіці.

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