Очільниця міноборони Німеччини Ламбрехт подала у відставку
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала заяву про відставку після хвилі критики за стан армії та надто слабку підтримку України
Про це вона повідомила у Facebook 16 січня.
"Багатомісячна пильна увага ЗМІ до моєї особистості робить практично неможливими ділове інформування та дискусії про військовослужбовців, бундесвер та встановлення пріоритетів у сфері політики безпеки в ім'я інтересів громадян Німеччини", - написала чиновниця.
"Цінна робота військовослужбовців та багатьох мотивованих людей у громадських колах повинна залишатися на передньому плані. ухвалила рішення залишити свою посаду. Я хочу подякувати всім тим, хто щодня працює, щоб ми були в безпеці, і побажати їм всього найкращого в майбутньому", - додала Ламбрехт.
- Про намір Ламбрехт піти з посади міністра оборони ФРН німецькі ЗМІ повідомляли ще ввечері 13 січня. Колеги звинувачували її у некомпетентності, повільності у справі переоснащення бундесверу, надто слабкій підтримці України та невдалих виступах на публіці.
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