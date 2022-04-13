Спікер парламенту Грузії Папуашвілі має намір прибути до України

Про це він написав у фейсбуці.



За словами грузинського політика, останніми днями він інтенсивно та дружньо спілкувався з Русланом Стефанчуком. Шалва Папуашвілі назвав взірцевим героїзм, із яким українські народ і влада захищають свої країну та майбутнє.



"Мій колега підтвердив своє бажання прийняти мене в Україні, щоб безпосередньо поділитися людськими трагедіями, спричиненими російською агресією та наслідками руйнувань. Сьогодні ми плануємо більше поговорити про російську агресію в Україні, яка триває, про європейське майбутнє наших країн. Ми обговоримо грузинсько-українські відносини та необхідність нашої координації, щоб уникнути подібних непорозумінь останніх часів та для подальшого зміцнення історично братерських зв’язків між нашими країнами та народами. Наше спілкування, а також його вчорашнє інтерв’ю на телеканалі "Імеді" запевнили мене, що є спосіб вирішити всі незручності та непорозуміння. З огляду на це, я провів дискусії з усіма іншими лідерами партії, і ми всі погодилися, що мій візит в Україну може зіграти важливу роль у вирішенні цих питань", - наголосив Шалва Папуашвілі.



Спікер парламенту Грузії додав, що підтвердив Руслану Стефанчуку готовність відвідати Україну. Сьогодні, 13 квітня, політики обговорять деталі візиту.



"І повторюю, підтримка України та українського народу - це наш людський та історичний обов’язок, і ми цей обов’язок виконаємо", - підсумував Шалва Папуашвілі.



Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не приєднається до санкцій проти Росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN заявила, що Грузія вирішила брати участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії.

Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук публічно відповів на відмову спікера парламенту. Грузії Шалви Папуашвілі відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb