Спікер парламенту Грузії Папуашвілі має намір прибути до України
Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі відвідає Україну й обговорить із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком вторгнення РФ
Про це він написав у фейсбуці.
За словами грузинського політика, останніми днями він інтенсивно та дружньо спілкувався з Русланом Стефанчуком. Шалва Папуашвілі назвав взірцевим героїзм, із яким українські народ і влада захищають свої країну та майбутнє.
"Мій колега підтвердив своє бажання прийняти мене в Україні, щоб безпосередньо поділитися людськими трагедіями, спричиненими російською агресією та наслідками руйнувань. Сьогодні ми плануємо більше поговорити про російську агресію в Україні, яка триває, про європейське майбутнє наших країн. Ми обговоримо грузинсько-українські відносини та необхідність нашої координації, щоб уникнути подібних непорозумінь останніх часів та для подальшого зміцнення історично братерських зв’язків між нашими країнами та народами. Наше спілкування, а також його вчорашнє інтерв’ю на телеканалі "Імеді" запевнили мене, що є спосіб вирішити всі незручності та непорозуміння. З огляду на це, я провів дискусії з усіма іншими лідерами партії, і ми всі погодилися, що мій візит в Україну може зіграти важливу роль у вирішенні цих питань", - наголосив Шалва Папуашвілі.
Спікер парламенту Грузії додав, що підтвердив Руслану Стефанчуку готовність відвідати Україну. Сьогодні, 13 квітня, політики обговорять деталі візиту.
"І повторюю, підтримка України та українського народу - це наш людський та історичний обов’язок, і ми цей обов’язок виконаємо", - підсумував Шалва Папуашвілі.
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