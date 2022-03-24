Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС

Про це повідомила спікерка латвійського Сейму Інара Мурніеце.



"Сьогодні спікери парламентів Балтії та України підписали спільну декларацію, яка засуджує агресію Росії, підтримує Україну та її прискорений вступ до Європейського Союзу", - йдеться у її повідомленні в Twitter.

