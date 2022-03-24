Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС
Спікери парламентів Литви, Латвії та Естонії відвідали Київ і підписали декларацію про прискорений вступ України до Євросоюзу
Про це повідомила спікерка латвійського Сейму Інара Мурніеце.
"Сьогодні спікери парламентів Балтії та України підписали спільну декларацію, яка засуджує агресію Росії, підтримує Україну та її прискорений вступ до Європейського Союзу", - йдеться у її повідомленні в Twitter.
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