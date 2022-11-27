Спілка письменників приймає твори на здобуття Міжнародної літературної премії імені Василя Портяка

Про це повідомили на сайті Української літературної газети.

"Автори надсилають на електронну адресу НСПУ: [email protected] (з позначкою "Премія ім. В. Портяка") текст короткої прози обсягом не більше 35 000 знаків з пробілами форматом doc, docx, rtf, кегль 14. Перед назвою твору пишеться заява автора щодо висунення його твору на здобуття Премії, вказується прізвище, ім’я, по батькові автора, місце проживання, контактний номер телефону та електронна адреса, а також дозвіл на оприлюднення персональних даних автора", - йдеться у дописі.

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Також вказується, що переможець конкурсу отримує диплом, медаль, книгу з творами п’ятнадцяти фіналістів та грошову винагороду в розмірі 10000 грн. П’ятнадцять фіналістів отримують дипломи та книги з їхніми творами.

2 березня 2019 року помер новеліст та сценарист, син легендарного воїна УПА Василь Портяк.

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