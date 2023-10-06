Спілку кінематографістів України очолив Сергій Борденюк

Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України.

За кандидатуру Сергія Борденюка проголосували 92 кінематографісти зі 133, а проти - 41. Його опонентом був продюсер, засновник та керівник компанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов, який набрав 41 голос "за", і 92 - "проти".

Хто такий Сергій Борденюк

Сергій Борденюк заслужений діяч мистецтв України, екссекретар правління НСКУ, голова рейтингової комісії НСКУ, член експертної ради Українського культурного фонду, член Європейської гільдії кінооператорів IMAGO, член правління Української кіноакадемії, член правління та голова гільдії операторів Української телеакадемії, неодноразово обирався членом експертної ради Держкіно України та членом комітету Державної премії ім. Довженка, художній керівник-майстер курсу студентів-операторів Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ).

Кар'єра

У 1985 році з відзнакою закінчив кінооператорський факультет КДІТМ ім. Карпенка-Карого (майстерня О.Прокопенка). За роки роботи на кіностудії Довженка (1985-2015 рр.) присвоєно кваліфікацію "Кінооператор-постановник вищої категорії". Як військовий кінооператор одним з перших проводив знімання ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році.

Знімав понад 50 вітчизняних фільмів та серіалів, серед останніх: "Чорна квітка", "Поранене серце" "Два плюс два".