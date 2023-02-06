Очільницею "Довженко-центру" стала Олена Гончарук
У понеділок, 6 лютого, відбулося засідання конкурсної комісії, яка обрала нового керівника "Довженко-центру" - ним стала Олена Гончарук
Про це повідомляє Держкіно.
Всього в співбесіді брало участь п'ять кандидатів: Вікторія Водка, Олена Гончарук, Олексій Пантелєєв та Сергій Слєпак. Кирило Жаровський відмовився від участі на користь Олени Гончарук.
За результатами конкурсу, Вікторія Водка набрала три голоси, Олена Гончарук – шість.
Раніше Олена Гончарук виконувала обов'язки директорки "Довженко-центру" з 2021 року. Влітку 2022 року "Довженко-центр" перейшов у порядкування Держкіно, а в листопаді Гончарук відсторонили від посади. 2 лютого видання РБК-Україна повідомило, що прокуратурою Києва внесено відомості щодо порушення ексдиректоркою ЗУ "Про публічні закупівлі" та перевищення службових повноважень.
- 3 лютого під час конкурсу на посаду голови "Довженко-Центру", який проходить в будівлі Держкіно, в поліцію надійшло повідомлення про замінування приміщення, тож засідання було перенесено.
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