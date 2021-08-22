Спільний брифінг Зеленського й Меркель. НАЖИВО
Після завершення перемовин у форматі тет-а-те президента України Володимира Зеленського й канцлерки ФРН Ангели Меркель вони почали спільну пресконференцію
Захід проходить у Маріїнінському палаці (Київ), передає Еспресо.TV.
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