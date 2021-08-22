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Зеленський повинен "послати" Меркель і домовитися з Байденом, - Піонтковський

22 серпня, 2021 неділя
14:00
Суспільство

Президенту України Володимиру Зеленському варто зробити ставку на домовленості з главою американської держави Джозефом Байденом, а не з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель

Про це вашингтонський політолог Андрій Піонтковський заявив в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

"У Зеленського два завдання: "послати" Меркель 22 серпня і домовитися з Байденом 31 серпня, що ті зобов'язання, які він (Байден - ред.) узяв на себе на випадок прямої військової агресії (Росії - ред.), будуть виконані і в разі гібридної військової агресії ", - зазначив аналітик.

На думку Піонтковського, на перемовинах у Києві Меркель в питаннях Донбасу представлятиме позицію Володимира Путіна, перед яким вона останнім часом "стелиться".

Політолог не виключає, що Кремль зміг змусити очільницю німецького уряду обрати таку лінію поведінки завдяки компромату, зібраному на неї ще за доби Штазі.

"Адже вона більшу частину свого свідомого життя провела в сталінському ОРДЛО, в НДР. Ми знаємо, які методи контролю над особистістю процвітають в таких режимах", - сказав Андрій Піонтковський.

Разом з тим, він вважає корисною для України настільки очевидною нинішню позицію Меркель, оскільки це дає Зеленському шанс "поставити жирну крапку в усіх цих вправах з Мінськими угодами та формулою Штайнмаєра".
 


Повна версія розмови Антіна Борковського з Андрієм Піонтковським:
 

  • Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Меркель прибула до Києва на перемовини з президентом Зеленським.
  • Перед цим вона зустрічалася у Москві з Путіним.


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Ангела Меркель
Володимир Зеленський
спецслужби
Джо Байден
Антін Борковський
НДР
Володимир Путiн
Андрій Піонтковський
компромат
Студія Захід з Антоном Борковським
Штазі
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