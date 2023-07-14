Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні Україна має відповідати за Україну. Ми вже перейшли від того, що хтось від нашого імені повинен говорити. І президент Зеленський, і українській уряд, і світове українство сьогодні всі разом лобіюють інтереси України. Щодо голосу світового українства, для прикладу візьму Австралію, нещодавно прем'єр-міністр Ентоні Албаніз підтвердив надання Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster. Однак, щоб дійти до цього результату, треба було багато лобіювати не тільки Союзу українських організацій Австралії, а нам ще й допомагали австралійці, які сьогодні кажуть, що австралійський уряд повинен більше зробити для України. Ми вже виділили понад $20 млн гуманітарної допомоги, яку нам надали пересічні австралійці. У нас 15 тис. донорів, один дає $5, а другий $10 тис., бо вони хочуть перемоги України", - сказав перший віцепрезидент Світового Конгресу Українців (СКУ).

Стефан Романів додав, що за результатами Вільнюського саміту НАТО для України є і позитиви, і негативи.

"Ми будемо у Києві, сподіваюся, зустрічатимемося з президентом України, щоб вибудувати спільну політику. Коли ми об'єднані, ми вже бачимо, що можна зробити. Українські громади є у понад 60 різних країнах світу і кожна лобіює запити та потреби України, які є на сьогодні. Ми маємо свою стратегію, нам потрібно спільно працювати, бо бачимо роботу світового українства та СКУ. Якщо український уряд, президент України та СКУ будуть разом працювати, то спільним голосом ми переможемо. Нас є багато, і ми всі прагнемо перемоги України. Зі сторони СКУ, діаспори ми готові до сьогоднішніх та нових викликів, які виникають перед Україною. Ми зараз щось вже передали, треба більше – будемо організовувати", - підкреслив Романів.