Спільний голос світового українства, уряду та Зеленського приведе нас до перемоги, - віцепрезидент Світового Конгресу Українців Романів
Стефан Романів, перший віцепрезидент Світового Конгресу Українців (СКУ), зазначив, що українські громади є у понад 60 різних країнах світу і кожна лобіює запити та потреби України, які є на сьогодні
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні Україна має відповідати за Україну. Ми вже перейшли від того, що хтось від нашого імені повинен говорити. І президент Зеленський, і українській уряд, і світове українство сьогодні всі разом лобіюють інтереси України. Щодо голосу світового українства, для прикладу візьму Австралію, нещодавно прем'єр-міністр Ентоні Албаніз підтвердив надання Україні ще 30 бронетранспортерів Bushmaster. Однак, щоб дійти до цього результату, треба було багато лобіювати не тільки Союзу українських організацій Австралії, а нам ще й допомагали австралійці, які сьогодні кажуть, що австралійський уряд повинен більше зробити для України. Ми вже виділили понад $20 млн гуманітарної допомоги, яку нам надали пересічні австралійці. У нас 15 тис. донорів, один дає $5, а другий $10 тис., бо вони хочуть перемоги України", - сказав перший віцепрезидент Світового Конгресу Українців (СКУ).
Стефан Романів додав, що за результатами Вільнюського саміту НАТО для України є і позитиви, і негативи.
"Ми будемо у Києві, сподіваюся, зустрічатимемося з президентом України, щоб вибудувати спільну політику. Коли ми об'єднані, ми вже бачимо, що можна зробити. Українські громади є у понад 60 різних країнах світу і кожна лобіює запити та потреби України, які є на сьогодні. Ми маємо свою стратегію, нам потрібно спільно працювати, бо бачимо роботу світового українства та СКУ. Якщо український уряд, президент України та СКУ будуть разом працювати, то спільним голосом ми переможемо. Нас є багато, і ми всі прагнемо перемоги України. Зі сторони СКУ, діаспори ми готові до сьогоднішніх та нових викликів, які виникають перед Україною. Ми зараз щось вже передали, треба більше – будемо організовувати", - підкреслив Романів.
- Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомили, що Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18. 13 червня посол України в Австралії розказав, що наша країна надіслала запит про стан 41 знятого з експлуатації літака F-18, аби розглянути можливість про їх подальшу передачу.
- 15 червня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що уряд має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.
- 26 червня уряд Австралії оголосив про надання додаткової військової та економічної допомоги Україні на 73,5 мільйона доларів.
- 10 липня стало відомо, що Австралія відправить розвідувальний літак до Німеччини, аби допомогти у забезпеченні постачання гуманітарної та військової допомоги до України.
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