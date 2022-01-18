Список із 61 особи: зі "Слуги народу" можуть відкликати десятки місцевих депутатів, - Шуляк

Про це повідомила голова партії Олена Шуляк, передає Інтерфакс-Україна.



"Але зараз з кожної конкретної нагоди ми розглядаємо кандидатів, тому, звісно, ця цифра може бути змінена як у бік збільшення, так і в бік зменшення", - сказала Шуляк.



Вона повідомила, що на 27 січня заплановано засідання Національної ради громад, членами якого є голови всіх обласних організацій та міських організацій міст Київ і Кривий Ріг. Саме на цьому засіданні обговорюватимуть питання виключення депутатів.



"Згідно із законодавством, імперативний мандат застосовується у разі, якщо депутат не увійшов до фракції, був виключений з неї або коли він не голосує відповідно до рішень фракції. Разом з тим ми обов'язково моніторимо ситуацію на предмет того, чи працює місцевий депутат взагалі, тому що якщо він не відвідує засідань без поважної причини, то він не повинен репрезентувати інтереси виборців, оскільки просто не виконує своїх обов'язків", - зазначила голова партії.

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