Співачка Біллі Айліш випустила альбом Happier Than Ever про те, як пережила абьюз і критику в соцмережах
19-ти річна співачка Біллі Айліш випустила альбом, який називається Happier Than Ever
Про це повідомляє ZN.ua.
На альбомі 16 пісень, його випустили на всіх стрімінгових сервісах.
Продюсуванням альбому займався брат співачки Фіннеас О'Коннелл.
У треках Біллі розповідає про абьюз, критику в соцмережах, переживання та стосунки.
Під час анонсу Айліш сказала, що запис альбому надав їй найнасиченіший досвід з музикою.
У своєму Instagram співачка написала: "Я люблю кожну пісню у цьому альбомі так сильно, що мене лякає думка виставляти їх на прослуховування всьому світу. Мені хочеться плакати. Я так виросла в процесі роботи над ним, стільки всього пережила і зрозуміла про себе"
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