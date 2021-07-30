Співачка Біллі Айліш випустила альбом Happier Than Ever про те, як пережила абьюз і критику в соцмережах

Про це повідомляє ZN.ua.



На альбомі 16 пісень, його випустили на всіх стрімінгових сервісах.

Продюсуванням альбому займався брат співачки Фіннеас О'Коннелл.



У треках Біллі розповідає про абьюз, критику в соцмережах, переживання та стосунки.

Під час анонсу Айліш сказала, що запис альбому надав їй найнасиченіший досвід з музикою.

У своєму Instagram співачка написала: "Я люблю кожну пісню у цьому альбомі так сильно, що мене лякає думка виставляти їх на прослуховування всьому світу. Мені хочеться плакати. Я так виросла в процесі роботи над ним, стільки всього пережила і зрозуміла про себе"