Співак DZIDZIO записав дует із незрячою дівчинкою, яка зібрала 2 млн грн для ЗСУ

Про це музикант написав у дописі в Instagram.



"Анна-Марія - надзвичайно обдарована та смілива дитина, яка попри те, що незряча, волонтерить. Уже понад рік вона співає в храмах і на вулицях і в такий спосіб зібрала для ЗСУ понад 2 мільйони гривень", - розповів Михайло Хома.



За його словами, про дівчинку та її мрію зустрітися з Дзідзьо співак дізнався від військових з передової, які показали йому новинний сюжет про Анну-Марію. Після цього він відразу звʼязався з мамою дівчинки й домовився про зустріч.



"Так вийшло, що наше перше знайомство відбулося саме в її 10-й день народження. Головним подарунком для Анни-Марії була пісня "Ліхтарики", яка ніби чекала на неї. Коли ми робили запис на студії, Анна-Марія попросила мене заспівати разом із нею. Я відразу погодився, бо Анна-Марія - це яскравий вогник у темряві, який дає надію на світле та мирне майбутнє України", - написав співак.

Український гурт "Без Обмежень" презентував емоційне відео на пісню "Хто я", в якому показав, як змінювалися сенси життя через війну.