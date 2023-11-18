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Співак DZIDZIO записав дует із незрячою дівчинкою, яка зібрала 2 млн грн для ЗСУ

18 листопада, 2023 субота
11:03
Культура DZIDZIO та Анна-Марія

У п'ятницю, 17 листопада, відбулася прем'єра нової пісні Михайла Хоми (DZIDZIO) "Ліхтарики", яку співак записав разом з Анною-Марією Герман. Незряча дівчинка співом у церквах та на вулицях зібрала для українських захисників 2 млн грн

Про це музикант написав у дописі в Instagram.

"Анна-Марія - надзвичайно обдарована та смілива дитина, яка попри те, що незряча, волонтерить. Уже понад рік вона співає в храмах і на вулицях і в такий спосіб зібрала для ЗСУ понад 2 мільйони гривень", - розповів Михайло Хома.

За його словами, про дівчинку та її мрію зустрітися з Дзідзьо співак дізнався від військових з передової, які показали йому новинний сюжет про Анну-Марію. Після цього він відразу звʼязався з мамою дівчинки й домовився про зустріч.

"Так вийшло, що наше перше знайомство відбулося саме в її 10-й день народження. Головним подарунком для Анни-Марії була пісня "Ліхтарики", яка ніби чекала на неї. Коли ми робили запис на студії, Анна-Марія попросила мене заспівати разом із нею. Я відразу погодився, бо Анна-Марія - це яскравий вогник у темряві, який дає надію на світле та мирне майбутнє України", - написав співак.

  • Український гурт "Без Обмежень" презентував емоційне відео на пісню "Хто я", в якому показав, як змінювалися сенси життя через війну.
музика
волонтери
ЗСУ
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