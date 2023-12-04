Співавтор Акта проголошення Незалежності України Леонід Сандуляк помер у 86 років

Про це йдеться в заяві Чернівецької обласної ради.

Леонтій Сандуляк був перший доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

Він був першим демократично обраним народним депутатом СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).

Зокрема, Сандуляк був одним із засновників Народного руху України та першим головою Чернівецької краєвої організації Народного руху України.

Також він був першим головою Зеленого руху Буковини, одним із засновників асоціації "Зелений світ", першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії.

Серед його особливих досягнень є те, що він став співавтором Акта проголошення державної незалежності України.