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Співпрацювати з РФ погодилися менше 0,5% поліцейських на окупованих територіях, - Вигівський

10 жовтня, 2023 вiвторок
16:04
Суспільство Іван Вигівський

На співпрацю з російськими окупантами погодилися менш як пів відсотка українських поліцейських. Усім їм повідомили про підозру в державній зраді

Про це очільник Нацполіції Іван Вигівський сказав агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях працюють 400 колишніх співробітників поліції.

"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді. Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%", - сказав Вигівський.

Ще 400 осіб перевіряють на можливу співпрацю з ворогом. Ті, хто відмовився виходити з ТОТ, уже звільнені з поліції.

"Усіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, щодо кого були хоч якісь сумніви, перевірили за допомогою поліграфа", - зауважив Вигівський.

Україна
Росія
поліція
Війна з Росією
окуповані території
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