Співпрацювати з РФ погодилися менше 0,5% поліцейських на окупованих територіях, - Вигівський

Про це очільник Нацполіції Іван Вигівський сказав агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях працюють 400 колишніх співробітників поліції.

"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді. Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%", - сказав Вигівський.

Ще 400 осіб перевіряють на можливу співпрацю з ворогом. Ті, хто відмовився виходити з ТОТ, уже звільнені з поліції.

"Усіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, щодо кого були хоч якісь сумніви, перевірили за допомогою поліграфа", - зауважив Вигівський.