Співпрацювати з РФ погодилися менше 0,5% поліцейських на окупованих територіях, - Вигівський
На співпрацю з російськими окупантами погодилися менш як пів відсотка українських поліцейських. Усім їм повідомили про підозру в державній зраді
Про це очільник Нацполіції Іван Вигівський сказав агентству Інтерфакс-Україна.
За його словами, на тимчасово окупованих територіях працюють 400 колишніх співробітників поліції.
"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді. Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%", - сказав Вигівський.
Ще 400 осіб перевіряють на можливу співпрацю з ворогом. Ті, хто відмовився виходити з ТОТ, уже звільнені з поліції.
"Усіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, щодо кого були хоч якісь сумніви, перевірили за допомогою поліграфа", - зауважив Вигівський.
- У липні колишнім офіцерам тактичної групи Повітряних сил "Крим" ЗСУ, які перейшли на бік ворога й служать у збройних силах РФ, заочно повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві.
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