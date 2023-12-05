Співпрацював із ФСБ і брехав про перебування у полоні РФ: заступника голови громади на Сумщині підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваний росіянами був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

Коли частину Сумщини окупували, фігурант виїхав до Росії через ворожий блокпост. Там він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні.

За кілька днів українець повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням у полоні у росіян.

За даними СБУ, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, чоловік продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. Згодом для розширення своїх можливостей зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів.

Зокрема він дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.

Крім того, використовуючи особисті зв’язки, підозрюваний збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.