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СБУ затримала пособника окупантів, який шпигував за ЗСУ на Сумщині

4 вересня, 2023 понедiлок
10:23
Кримінал

СБУ викрила агента ФСБ, який збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах Сумщини

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що чоловіка завербували ще до повномасштабного вторгнення РФ, своєю підривною діяльністю він займався під виглядом робочих поїздок по регіону власним авто.

Отримані дані чоловік передавав ворогові через один із месенджерів.

"Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, аби провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора. За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у РФ", - розповіли в спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників.

Чоловікові оголосили про підозру за двома статтями. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: пресслужба СБУ

 
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