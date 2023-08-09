Переселенку з Донеччини підозрюють у шпигуванні для ворога на Житомирщині
СБУ затримала жінку, яка, ймовірно, шукала ремонтні бази Збройних Сил України на території Житомирської області, у тому числі іноземного виробництва
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисниця - переселенка з Донеччини, яка навесні переїхала до Житомирщини. Після цього жінка вийшла на російські спецслужби та запропонувала свою допомогу.
"Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі "Однокласники", де вона викладала антиукраїнські пости. Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, незнайомцем виявився представник російської воєнної розвідки", - пояснюють у пресслужбі.
За даними правоохоронців, ворог обіцяв за виконання завдань безперешкодне оформлення російського паспорта та допомогу з переїздом до РФ.
Спочатку фігурантка, ймовірно, передавала всю зібрану інформацію спецслужбі через закриті чати у месенджері, а згодом її перевели на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.
СБУ затримала переселенку за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни. Під час обшуків виявлено телефони, які використовувалися для комунікації з агресором.
Зловмисниці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також у понеділок, 7 серпня, Служба безпеки України затримала й оголосила про підозру мешканці Миколаївщини, яка напередодні робочої поїздки президента України Володимира Зеленського збирала розвіддані про запланований візит для спецслужб РФ.
- Служба безпеки України викрила трьох громадянок України та громадянку РФ на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України.
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