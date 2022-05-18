Співзасновник телеканалу "1+1" Роднянський зніме серіал про Путіна

Про це повідомляє Variety.

За словами Роднянського, серіал буде заснований на книзі російського журналіста Михайла Зигаря "Вся кремлівська рать" та покаже, як непоказний колишній офіцер КДБ перетворився на одного з найстрашніших політиків у світі.

Сам продюсер порівняв серіал з "Картковим будиночком" та розповів, що у центрі оповіді буде внутрішня еволюція Путіна.

"Він покаже аудиторії крок за кроком, як розум Путіна розчинився в теоріях змови, і як люди навколо нього використовували його глибокі страхи і недовіру західним цінностям, які він завжди вважав цинічною брехнею", - розповів Роднянський.

Наразі інформації про можливу дату виходу серіалу немає.

Олександр Роднянський є одним зі співзасновників українського телеканалу "1+1" та його колишнім співвласником. З 2002 року працював у Росії, де керував телеканалом СТС та став продюсером близько 30 фільмів та серіалів.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Роднянський залишив Росію. Зараз він співпрацює з компанією AR Content, яка знімає контент для Apple TV Plus.

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