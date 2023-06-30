Спланована провокація з політичною метою – Сергій Алєксєєв та адвокати заявили про фабрикацію кримінальної справи

Він зауважив, що органи, які мають зараз займатися російськими агентами, вночі вриваються до опозиційних депутатів.

«Я перед вами на цій трибуні, щоб відповісти на всі запитання максимально відверто. Мова йде про справу, яку компанія «Алєксєєв, Боярчуков і партнери» веде понад два роки. Наркозалежна людину, громадянина Німеччини, який чекає на екстрадицію до Німеччини за торгівлю наркотиками, ДБР і СБУ використали в обмін на прихисток в Україні від кримінального переслідування в Німеччині», – зауважив Алєксєєв.

«Хочу підкреслити, що кошти були отримані для мого колишнього партнера – адвоката, у якого якраз в цей день помер батько, на жаль, і в рамках договору з юридичною кампанією. Я можу запевнити, що про хабар навіть в обвинуваченні не йдеться. Натомість мені намагаються інкримінувати шахрайство, що не витримує жодної критики, оскільки це була оплата майже дворічної праці адвокатів», – пояснив Алєксєєв.

«Я чесно дивлюсь вам в очі і роблю все, щоб захистити свою честь і гідність. Вважаю це політичними переслідуваннями», – наголосив депутат.

Колишній партнер Алєксєєва у адвокатській компанії Сергій Боярчуков, який щойно поховав батька, пояснив журналістам: клієнт-іноземець дійсно звернувся до них за правовою допомогою через загрозу екстрадиції. При цьому він постійно наполягав, щоб уся комунікація здійснювалась через Сергія Алєксєєва, якому він нібито дуже довіряє. Боярчуков розповідає: «у цього чоловіка, який нібито став «жертвою шахрайства», є офіційні договори з нашою компанією на надання юридичних послуг. Цю людину я багато разів бачив, він був другом родини Алєксєєва, я часто бачив його вдома у Сергія. Коли у нього виникли певні складнощі, він звернувся за юридичною допомогою до нашої компанії, яку він отримує, ці договори чинні. Приблизно в цей час був платіж по контракту. І що мене завжди дивувало, що він завжди хотів обговорювати питання виключно з Алєксєєвим», – зауважує Боярчуков.

«Тільки зараз ми розуміємо, що це була спланована провокація. І саме тому він спілкувався тільки з ним. Ми розуміємо, що це був професійний провокатор», – наголошує партнер адвокатської компанії.

Як зазначив адвокат Алєксєєва Євген Солодкий, процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сама ця ситуація за ознаками підпадає під кваліфікацію ЄСПЛ «Поліцейська провокація».

«По-перше, не було ухвали слідчого судді. По-друге, були представники не тієї Ради адвокатів. Не всі особи, які були при обшуці, зазначені в протоколі. Безпідставно обшук проводився у нічний час. Не думаю, що для цього були реальні підстави І враховуючи те, що в телеграм-каналах з самого ранку посипались «розмови», відеозаписи, фото, хто ці фото передав у засоби масової інформації? Не сторона захисту точно, тому що ми поважаємо Кримінально-процесуальний кодекс. Я вважаю, що це поліцейська провокація і все ж таки замовна справа», – говорить адвокат.

«Клопотання про обрання запобіжного заходу попередньо буде розглядатися в Личаківському районному суді міста Львів. Тому що нібито там знаходяться управління чи відділ центрального апарату ДБР. Напевно, вони там до цього часу переховуються у Львівському котлі. Я так припускаю, що вони там роблять, я не зовсім розумію», – каже Солодкий.

Нестиковки в заявах силовиків відзначили і у Центрі протидії корупції. «Звертає на себе увагу момент із кваліфікацією дій нардепа. Матеріалів справи ми не бачили, але описане в релізі правоохоронців більше схоже на підбурювання до дачі хабаря (ст.369) або на зловживання впливом (ст.369-2), а не шахрайство (ст.190). Якщо це дійсно так, то тоді цю справу мало б розслідувати НАБУ, а не ДБР і СБУ. У майбутньому неправильна кваліфікація може призвести до того, що справа просто розвалиться в суді. Не варто також забувати, що керівника ДБР Суханова повʼязують з Татаровим. А справу самого Татарова зливали якраз через СБУ», – прокоментували у ЦПК.

Сергій Алєксєєв також повідомив, що через обшуки і вилучення паспортів зривається його поїздка до Лондона, де він як член Тимчасової спеціальної комісії мав представляти докази терористичної діяльності групи Вагнера на території України.

«Я – в Тимчасовій спеціальній комісії по міжнародному гуманітарному праву. До нас звернувся британський парламент, вчора комісія проголосувала відповідь, і я мав везти ці відповіді, які доводять, що група Вагнер є міжнародною терористичною організацією через те, що вони творять тут, в Україні. Якщо британський парламент визнає групу Вагнер міжнародною терористичною організацією, це буде велика перемога для України. Це буде мати дуже великі наслідки для російської агресії, що вони використовували на території України міжнародну терористичну організацію. Це дуже важливо з політичної точки зору для України», – зазначив Сергій Алєксєєв.

Раніше «Європейська Солідарність» повідомила про нічні обшуки у народного депутата Сергія Алєксєєва. Як йдеться у заяві, «Євросолідарність» вважає це продовженням спрямованих провокацій і тиску на своїх представників.