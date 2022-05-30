Сподіватись на бунти в Росії можна лише, якщо там все рухне, — генерал-майор Ягун
Генерал-майор Віктор Ягун переконаний, єдині бунти, на які здатні росіяни, "за спирт та хліб", на громадянський спротив у РФ покладатись не варто
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Сподіватись на внутрішні бунти можна буде лише в разі, коли справді все рухне. Зокрема почнеться гуманітарна криза, рухне все, що пов'язане з медициною, продовольством – тобто з тим, що безпосередньо може зачепити росіян. В такому випадку вони можуть вийти на вулиці, і то це буде не громадянський, а соціальний протест. Як колись, сто років тому були бунти за спирт чи хліб, лише і такі сьогодні можуть бути в Росії. Єдине сподівання на "псевдоеліти", – наголосив генерал-майор.
Ягун додав, що зараз Путін стоїть на заваді не лише усьому світу, а передовсім так званому своєму колу.
"Все ж таки є надія, що Путін довго на цій посаді не протримається. І не тому, що він хворий, і не тому, що його хтось може вбити, а тому що Путін справді всім заважає. Аналітики самі кажуть, він заважає кільком таборам одночасно: одним перешкоджає, бо не до кінця робить, іншим заважає тим, що робить, але не так, третім – взагалі своєю присутністю. То це все плюс проблеми в економіці, які уже почались, можуть посприяти зміщенню Путіна з цієї посади", – сказав Ягун.
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Російському правителю Володимиру Путіну і його пресслужбі дедалі складніше приховувати розвиток симптомів хвороби Паркінсона. Для неї характерні мимовільні смикання кінцівок, втрата рівноваги, хапання за найближчі предмету з остраху перечепитися об щось чи впасти. Саме так він себе поводив під час останніх зустрічей з керівниками Білорусі та Таджикистану Олександром Лукашенком та Емомалі Рахмоном, пише лондонська газета Daily Mail.
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