Сподіваюся, матимемо абсолютного чемпіона світу: Вайлдер закликав Усика бути людиною честі

Про це Вайлдер заявив у інтерв'ю Last Stand Podcast.

За його словами, після того, як він поб'є Тайсона Ф'юрі, а Олександр Усик вдруге переможе Ентоні Джошуа, він має намір визначити з українцем абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Сподіваюся, що в цей час в наступному році у нас буде абсолютний чемпіон. Але коли я поб'ю Ф'юрі, і якщо Усик вдруге переможе Джошуа, а багато в світі пророкують, що це станеться, якщо тільки Ентоні нічого не змінить у своєму тренувальному таборі, то, думаю, Олександр буде людиною честі і поб'ється зі мною", - сказав Вайлдер.

Він також запевнив, що підходить до третього бою з Ф'юрі у відмінній формі.

"Я вважаю, що ми зможемо побачити цей бій, тому що я винесу Ф'юрі. У моїй голові немає ні найменшого сумніву в цьому. Тайсон не тренувався так само ретельно, як я, він не хоче цього так сильно, як я. І він не знає, що його чекає. Вони ніколи не бачили такого Вайлдера. Ніхто не бачив мене таким. І я доведу це всім моїм скептикам і прихильникам. 9 жовтня буде веселий вечір боксу", - пообіцяв Вайлдер.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Бій Ф'юрі та Вайлдера було заплановано на 24 липня, але його перенесли на 9 жовтня через коронавірус у британця.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

