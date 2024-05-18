Берінчик - Наваррете: де та коли дивитись бій за чемпіонський титул WBO
У ніч з 18 на 19 травня пройде поєдинок Дениса Берінчика проти мексиканця Еммануеля Наваррете
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій відбудеться у Сан-Дієго, США. Поєдинок за вакантний титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) пройде ближче до ранку 18 травня.
На процедурі зважування Берінчик показав результат 61,1 кг, а Наваррете - 61,2 кг.
36-річний Денис Берінчик вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. На професійному ринзі він виграв усі 18 боїв.
29-річний Еммануель Наваррете здобув 38 перемог, зазнав 1 поразки та 1 бій звів унічию. Він є чинним чемпіоном світу WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг).
Раніше титулами в обох цих категоріях володів Василь Ломаченко. Пояс у легкій вазі в українця у 2020 році відібрав американець Теофімо Лопес. Ломаченко в травні 2023 року намагався повернути титул WBO у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти іншого боксера зі США, Девіна Хейні, однак зазнав поразки.
Пояс WBO звільнився після того, як Хейні зі США відмовився від усіх титулів і перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг)
- 17 травня Денис Берінчик не виключив проведення бою проти Василя Ломаченка.
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