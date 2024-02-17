Біатлон: у жіночі естафеті Україна посіла 5 місце на чемпіонаті світу
У суботу, 17 лютого у Новому Месті в Чехії у жіночій естафеті збірна України посіла 5 місце на чемпіонаті світу - 2024 з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україну представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, виступивши втретє у сезоні з таким складом.
В естафеті у Новому Месті на дистанції 4х6 км Україна стартувала під восьмим номером.
На першому етапі Петренко використала один додатковий патрон та передала естафету сьомою, втративши три позиції. Джима вступила у гонку з відставанням у 47.9 секунди від лідерки. На "стійці" використала один додатковий патрон і прийшла на передачу естафети сьомою.
Меркушина використала п'ять додаткових патронів та зберегла сьому позицію з відставанням від Франції, на майже півтори хвилини. Дмитренко показала найкращий результат за швидкострільністю, однак використала три додаткові патрони. Завдяки штрафним колам інших команд Дмитренко піднялась на п'яте місце та зберегла цю позицію до фінішу.
ЧС-2024 з біатлону
Нове Место, Чехія
7 січня
Жіноча естафета, 4х6 км
- Франція (2+11) 1:15:00.8 години
- Швеція (1+12) +38.3
- Німеччина (0+9) +1:14.2
- Естонія (0+11) +1:40.1
- Україна (0+10) +2:08.8
- Польща (0+3) +2:14.6
Розклад ЧС-2024 з біатлону
17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км
18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км
18 лютого. 17:30. Чоловіки. Масстарт, 15 км
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