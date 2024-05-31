Боксер Щербина, який після початку війни живе в Німеччині, проведе бій у Москві

Про це повідомляє "Трибуна".

На 10 червня у Москві запланований вечір боксу. Вже відомо, що у столиці країни-терористів битиметься уроджинець Херсона Дмитро Щербина, він проведе поєдинок проти росіянина Вадима Лубсанова.

За інформацією "Трибуни", після початку повномасштабної війни Щербина живе у Німеччині. Боксер підписав контракт з промоутерською компанією First Punch Boxing.

Останній бій в Україні провів у лютому 2021 року. До цього Щербина ніколи не проводив бої у Росії.