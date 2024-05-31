Боксер Щербина, який після початку війни живе в Німеччині, проведе бій у Москві
Боксер Дмитро Щербина, який народився у Херсоні, проведе свій наступний поєдинок у Росії
Про це повідомляє "Трибуна".
На 10 червня у Москві запланований вечір боксу. Вже відомо, що у столиці країни-терористів битиметься уроджинець Херсона Дмитро Щербина, він проведе поєдинок проти росіянина Вадима Лубсанова.
За інформацією "Трибуни", після початку повномасштабної війни Щербина живе у Німеччині. Боксер підписав контракт з промоутерською компанією First Punch Boxing.
Останній бій в Україні провів у лютому 2021 року. До цього Щербина ніколи не проводив бої у Росії.
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