Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
У пʼятницю, 9 серпня, представниця Німеччини Дар'я Варфоломеєв, яка є уродженкою РФ, завоювала золото на Олімпіаді-2024. Нагороджував гімнастку Сергій Бубка
Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич.
"Герой України та власник бізнесу на окупованих територіях Сергій Бубка нагороджує росіянку з Барнаула Дарʼю Варфоломєєву на Олімпійських іграх у Парижі. Бубка з посмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдуже на її позицію щодо війни. Він навіть не зважає на те, що вона вважає рідний Донецьк Сергія російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони й знайшли спільний "язик", - написав Гераскевич під роликом.
Дарʼя Варфоломеєв народилась у російському місті Барнаул. У 12 років переїхала у Німеччину, яку і презентує на Олімпіаді в Парижі.
У 2021 році гімнастка виступала на змаганнях в тимчасово окупованому Криму. У соцмережах Варфоломеєвої також немає дописів зі засудженням війни РФ проти України.
Натомість Гераскевич поділився світлинами Варфоломєєвої з мапою Європи, де тимчасово окуповані території України включені до складу РФ.
Фото: СоцмережіГераскевич вважає, що Сергій Бубка повинен бути виключеним з НОК України.
- У 2023 році журналісти Bihus Info встановили, що бізнес Сергія Бубки та його брата Василя навіть після 24 лютого продовжує працювати в терористичній організації "ДНР".
- У відповідь Буба заявив, що це кампанія зі знищення його репутації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе