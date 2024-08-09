Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій

Про це повідомив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Герой України та власник бізнесу на окупованих територіях Сергій Бубка нагороджує росіянку з Барнаула Дарʼю Варфоломєєву на Олімпійських іграх у Парижі. Бубка з посмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдуже на її позицію щодо війни. Він навіть не зважає на те, що вона вважає рідний Донецьк Сергія російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони й знайшли спільний "язик", - написав Гераскевич під роликом.

Дарʼя Варфоломеєв народилась у російському місті Барнаул. У 12 років переїхала у Німеччину, яку і презентує на Олімпіаді в Парижі.

У 2021 році гімнастка виступала на змаганнях в тимчасово окупованому Криму. У соцмережах Варфоломеєвої також немає дописів зі засудженням війни РФ проти України.

Натомість Гераскевич поділився світлинами Варфоломєєвої з мапою Європи, де тимчасово окуповані території України включені до складу РФ.

Фото: Соцмережі

У 2023 році журналісти Bihus Info встановили, що бізнес Сергія Бубки та його брата Василя навіть після 24 лютого продовжує працювати в терористичній організації "ДНР".

У відповідь Буба заявив, що це кампанія зі знищення його репутації.

Гераскевич вважає, що Сергій Бубка повинен бути виключеним з НОК України.