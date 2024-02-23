CAS відхилив апеляцію Росії на повернення до МОК
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії стосовно рішення МОК про призупинення членства РФ в організації
Про це повідомляє CAS.
У Спортивному арбітражному суді вважають, що виконком МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності, коли відсторонив Олімпійський комітет Росії.
"Арбітражне рішення, винесене Групою CAS, підлягає перевірці на конфіденційність. Це означає, що сторони можуть вимагати, щоб арбітражне рішення або певна інформація, що міститься в ньому, залишалися конфіденційними. З цієї причини арбітражне рішення не буде негайно опубліковано на сайті CAS. Рішення Комісії CAS є остаточним та обов’язковим, за винятком права сторін подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії протягом 30 днів з обмежених підстав", - йдеться у повідомленні.
- 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет Росії (ОКР) через включення до складу олімпійських органів з окупованих територій України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе