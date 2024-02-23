CAS відхилив апеляцію Росії на повернення до МОК

Про це повідомляє CAS.

У Спортивному арбітражному суді вважають, що виконком МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності, коли відсторонив Олімпійський комітет Росії.

"Арбітражне рішення, винесене Групою CAS, підлягає перевірці на конфіденційність. Це означає, що сторони можуть вимагати, щоб арбітражне рішення або певна інформація, що міститься в ньому, залишалися конфіденційними. З цієї причини арбітражне рішення не буде негайно опубліковано на сайті CAS. Рішення Комісії CAS є остаточним та обов’язковим, за винятком права сторін подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії протягом 30 днів з обмежених підстав", - йдеться у повідомленні.