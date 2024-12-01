"Час майже настав": вийшов проморолик реваншу між Усиком і Ф’юрі
У неділю, 1 грудня, вийшов новий проморолик реваншу між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та українцем Олександром Усиком
Відповідний ролик Олександр Усик опублікував в Instagram.
"Час майже настав. До зустрічі в Ер-Ріяді, Тайсон Ф’юрі!" - написав український чемпіон.
РБК-Україна повідомляє, що це "дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу".
Зазначається, що відео зняли фахівці BigTime Creative Shop - рекламного агентства, яке розвивається в Близькому Сході та Північній Африці.
Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
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