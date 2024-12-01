"Час майже настав": вийшов проморолик реваншу між Усиком і Ф’юрі

Відповідний ролик Олександр Усик опублікував в Instagram.

"Час майже настав. До зустрічі в Ер-Ріяді, Тайсон Ф’юрі!" - написав український чемпіон.

РБК-Україна повідомляє, що це "дуже дорогий кінематографічний трейлер, який ще більше інтригує і налаштовує на грандіозне шоу".

Зазначається, що відео зняли фахівці BigTime Creative Shop - рекламного агентства, яке розвивається в Близькому Сході та Північній Африці.

Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).