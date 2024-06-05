Чотири нокдауни та нокаут: український важковаговик яскраво переміг американця
У середу, 5 червня, український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко виграв технічним нокаутом у Кейта Барра зі США
Відео з поєдинку оприлюднив ITK Boxing в Instagram.
У ніч проти 5 червня у Нешвіллі Сіренко здобув 21-шу перемогу в кар'єрі. Українець чотири рази відправляв Барра у нокдаун та примусив рефері у четвертому раунді зафіксувати перемогу технічним нокаутом.
Для 29-річного Владислава Сіренка вона стала 18-ю достроковою у кар'єрі. 39-річний Кейт Барр зазнав 16-ї поразки. 21 бій він виграв, 1 - звів унічию.
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