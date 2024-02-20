Для цього не було політичних причин, - Мессі про причину відмови зіграти у футбольному матчі в Гонконзі
Футболіст Ліонель Мессі заявив, що його відсутність на товариському матчі в Гонконзі не мала нічого спільного з політичними причинами, після гнівної реакції китайських чиновників на його відсутність
Про це повідомляє NBC News.
У виданні зазначили, що фанати з Гонконгу та материкового Китаю, заплативши сотні доларів за квиток, були розлючені, коли Мессіне вийшов на поле, пославшись на травму. Уряд Гонконгу зажадав пояснень.
"Я дійсно не міг грати. Я відчував дискомфорт, і був ризик, що він погіршиться", - пояснив футболіст, додавши, що йому стало краще напередодні матчу з Японією.
Він підкреслив, що те, що він не грав у Гонконзі з політичних причин, "абсолютно не відповідає дійсності".
"Якби це було так, я б навіть не поїхав до Японії та не відвідав би Китай стільки разів, скільки відвідав, - заявив Мессі. - Від початку моєї кар'єри у мене були дуже близькі та особливі стосунки з Китаєм".
Окрім цього, Мессі надіслав "добрі побажання всім у Китаї", до якого, за його словами, він завжди відчував "особливу прихильність".
Попри це деякі коментатори в соціальних мережах зазначили, що Мессі насправді не перепросив, інші розкритикували спроби політизувати спорт.
Унаслідок неявки Мессі було багато наслідків: китайське місто Ханчжоу скасувало товариську гру наступного місяця між збірною Аргентини та збірною Нігерії, Tatler Asia, організатор матчу в Гонконзі, відкликав запит на державне фінансування і запропонував власникам квитків 50% відшкодування.
- Зокрема, китайська влада скасувала два товариські матчі збірної Аргентини після того, як Ліонель Мессі не зіграв за "Інтер Майамі" в матчі в Гонконзі.
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