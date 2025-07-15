"Допомагає вбивати українців": Усик дорікнув Фʼюрі за дружбу з росіянином Кремльовим
Український боксер Олександр Усик заявив, що йому не подобається британець Тайсон Фʼюрі
Про це Олександр Усик повідомив у розмові з The Stomping Ground, передає "Трибуна".
Українець розкритикував британця за підтримку російського функціонера Умара Кремльова, який очолює IBA (Міжнародну боксерську асоціацію).
"Мені не подобається Фʼюрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців - Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його. Це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Тайсон - не бідний хлопець, він багатий, але я не знаю, чому він це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається", - сказав Олександр Усик.
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- 4 липня у команді Олександра Усика заявили, що ідея щодо третього бою з Тайсоном Фʼюрі - обговорювалась ще з моменту другого поєдинку.
- У суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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