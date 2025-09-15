Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною

Про це повідомляє World Athletics.

У фінальних змаганнях ЧС у Токіо (Японія) Дюплантіс гарантував собі перемогу стрибком на 6,10 м. Після цього швед встановив планку на рекордній позначці - 6,30 м, яку він подолав з третьої спроби. Срібну медаль здобув грек Еммануїл Караліс (6,00 м), бронзову - австралієць Кертіс Маршалл (5,95 м)

Арман Дюплантіс став чемпіоном світу втретє. Цього року швед побив світовий рекорд вчетверте. Загалом на рахунку 25-річного легкоатлета 14 світових рекордів.

Своє перше досягнення Дюплантіс установив у лютому 2020 року - 6,17 м - у приміщенні. У вересні 2020-го швед узяв аналогічну висоту на відкритому повітрі та відібрав світовий рекорд у Сергія Бубки, який легкоатлет з України утримував 26 років. Арман Дюплантіс є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та Парижу-2024.

ЧС-2025 з легкої атлетики

15 вересня

Токіо, Японія

Чоловіки. Стрибки з жердиною

1. Арман Дюплантіс (Швеція) - 6,30 м

2. Еммануїл Караліс (Греція) - 6.00 м

3. Кертіс Маршалл (Австралія) - 5.95 м